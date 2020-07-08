Милан — Ювентус 4:2

Голы: Ибрагимович, 62 (пен.) Кэсси, 66 Леау, 67 Ребич, 80 — Рабио, 53 Роналду, 47

Милан принимал на своем поле туринский Ювентус в рамках матча 31 тура итальянской Серии А. Встреча прошла на стадионе Сан-Сиро в Милане и завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2.

Первый тайм матча прошел без голов и почти без ярких моментов. В компенсированное время Златан Ибрагимович отправил мяч в сетку ворот бьянконери, но арбитр матча зафиксировал у шведа положение вне игры.

После перерыва за дело взялись подопечные Маурицио Сарри. На 47-й минуте Адриан Рабио накрутил нескольких соперников и с пределов штрафной площадки попал в правую девятку ворот Доннаруммы — без шансов для голкипера.

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Удвоил преимущество Ювентуса точный удар Криштиану Роналду, который пробил в нижний левый угол после паса от Хуана Куадрадо.

Вернул россонери в игру Леонардо Бонуччи, который сыграл в своей штрафной рукой. Арбитр Марко Гуида после просмотра VAR назначил удар с одиннадцатиметровой отметки. Его успешно реализовал Ибрагимович.

Через четыре минуты Франк Кэсси получил блестящую передачу от партнера, оказался лицом к лицу со Щесны и вколотил мяч в нижний левый угол ворот. Милан решил не тянуть кота за хвост и через минуту точный удар Рафаэла Леау вывел хозяев вперед.

Финальную точку во встрече поставил Анте Ребич, который с близкого расстояния, хладнокровно отправил четвертый мяч в сетку ворот гостей.

Победа позволила Милана (49) обойти Наполи и Рому и подняться на пятую строчку турнирной таблицы Серии А. Лидером чемпионата остается Ювентус (75).

В следующем туре чемпионата Италии Милан на выезде сыграет с Наполи, а Ювентус примет в родных стенах Аталанту.