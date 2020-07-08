Матч 31-го тура итальянской Серии А между Миланом и Ювентусом на Сан-Сиро начался с саундтрека к фильму Серджио Леоне Однажды в Америке.

На спортивной арене прозвучала композиция Deborah’s Theme, автором которой является легендарный композитор Эннио Морриконе.

Таким образом ФК Милан почтил память Морриконе, который скончался на 92 году жизни.

Морриконе очень любил футбол и болел за римскую Рому. Он стал автором гимна к чемпионату мира по футболу 1978 года в Аргентине. Его композиция El Mudial была первым официальным гимном в истории турнира.

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Несмотря на свой почтенный возраст итальянский композитор продолжал творить. На церемонии вручении Американской киноакадемии Оскар в 2016 году Эннио Морриконе удостоился статуэтки за лучший саундтрек, написанный к ленте Омерзительная восьмерка Квентина Тарантино. Еще один Оскар он получил за выдающиеся заслуги в кинематографе в 2007 году.

Именно Морриконе должен был стать автором гимна к зимним Олимпийским играм в 2026 году, которые должны состояться в Милане и Кортина д’Ампеццо.

Перед смертью Морриконе написал некролог, в котором попросил провести похороны в частном формате, поскольку не хотел никого “беспокоить”. Композитора похоронили 8 июля в пригороде Рима под музыку к фильму Миссия (реж. Ролан Жоффре).