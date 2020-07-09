Финал. Кубок Украины-2019/20

Динамо Киев — Ворскла — 1:1 (пен. 8:7)

Голы: Вербич, 28 — Степанюк, 11

В финале Кубка Украины-2020 встречались киевское Динамо и полтавская Ворскла. Встреча прошла на стадионе ОСК Металлист в Харькове и завершилась победой бело-синих после серии пенальти 1:1 (пен. 8:7).

Счет в матче в первом тайме открыл Руслан Степанюк после розыгрыша углового. Ибрагим Кане подал мяч в штрафную, который пролетел мимо Сидорчука и добрался к Степанюку. Руслан выбежал из-за спины соперника и расстрелял ворота Георгия Бущана.

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Подопечные Михайличенко смогли отыграться еще до перерыва. Карлос Де Пена сбросил мяч на Беньямина Вербича, который с разворота отправил снаряд в ворота Дмитрия Резника.

Во втором тайме Динамо вышло вперед, но арбитр матча Екатерина Монзуль отменила взятие ворот Вербичем из-за офсайда игрока на дальней штанге. Примечательно, что на повторе видно, что словенец в момент передачи не был в положении вне игры.

Поскольку больше команды не смогли поразить ворота друг друга, игра перешла в овертайм. Но и там команды сильнейшего не выявили. В футбольной лотерее более меткими были киевские динамовцы — 8:7. Примечательно, что первые 14 ударов игроки обеих команд пробили точно по назначению.

Кроме трофея Кубка Украины Динамо гарантировало себе еврокубковую осень в следующем сезоне.

В чемпионате Украины по футболу Динамо продолжает борьбу за второе место, дающее право участия в квалификации Лиги чемпионов. Кроме бело-синих на него упорно претендуют черниговская Десна, которая сейчас идет второй, и луганская Заря. А вот золотые медали УПЛ уже завоевал донецкий Шахтер. Горняки гарантировали себе место в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21.