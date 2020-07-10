10 июля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы-2019/20.

Сейчас шесть пар из восьми успели сыграть первые матчи стадии 1/8 финала. Ответные матчи в этих парах запланированы на 5-6 августа на домашних стадионах хозяев.

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А вот победитель пары Интер — Хетафе и Севилья — Рома определится по итогам одной встречи в Германии.

Результаты жеребьевки:

Вольфсбург/Шахтер — Айнтрахт/Базель ЛАСК/Манчестер Юнайтед — Истанбул Башакшехир/Копенгаген Интер/Хетафе — Рейнджерс/Байер Олимпиакос/Вулверхэмптон — Севилья/Рома

Базовая дата проведения матчей 1/4 финала — 10-11 августа. Начиная с четвертьфинала все этапы турнира будут состоять из одной игры.

В 1/2 финала победитель четвертой пары встретится с триумфатором второй, победители третьей с первой.

В финале, который состоится в Кельне 21 августа, номинальным хозяином будет победитель первой пары полуфинала. Кроме Кельна матчи Финала восьми Лиги Европы пройдут в Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.