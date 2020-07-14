Каталонская Барселона показала домашний комплект футбольной формы на сезон-2020/21.

В новом сезоне каталонцы вернули в дизайн свои традиционные вертикальные полосы из синего и гранатового цветов, которые разделяют золотистые полоски. При разработке дизайна новой экипировки создатели вдохновлялись 1920-ми и первой Золотой эпохой клуба.

Читайте: Гордость Лондона: Челси представил домашнюю форму на сезон-2020/21

Еще одной выразительной особенностью нового дизайна является воротник, выполненный в золотой окраске. Шорты будут синего цвета с вертикальной полосой бордового оттенка сбоку и золотистым ободком. Гетры имитируют дизайн джерси, только линии расположены горизонтально.

Техническим спонсором клуба остается американский бренд спортивной одежды Nike.



















Вдохновили двадцатые: Барселона показала домашнюю форму на сезон-2020/21 / 5 фотографий

С 14 июля новенький комплект появится в магазине блаугранас на Камп Ноу и в интернет-магазине. Также вскоре экипировку можна будет купить в официальном магазине клуба в аэропорту Барселоны.

Именно в 20-х годах прошлого века футбол в Барселоне стал массовым явлением. Все благодаря тогдашним футболистам блаугранас Хосепу Самитьеру, Рикардо Саморе, Висенте Пиеро, Агустину Санчо, а также первой женщине-директору в истории клуба Анне Марии Мартинес Саги. В этот период Барселона построила свой собственный стадион Лес Кортс на 20 тыс. зрителей.

Наиболее значимой победой тех времен считается триумф в Кубке Испании, который Барса одержала в матче против Реала Сосьедад. А также победа в первом розыгрыше в истории чемпионата Испании в 1929 году.