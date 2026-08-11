В Славянске Донецкой области российские войска нанесли удары по территории центрального рынка. Известно о по меньшей мере четырех пострадавших – трех женщинах и мужчине.

Об этом сообщают Славянская городская военная администрация и руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Взрывы в Славянске: какие последствия 11 августа

По уточненной информации, сегодня, 11 августа, около 11:30 российские войска атаковали дроном Молния-2 территорию центрального рынка Славянска.

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В настоящее время известно о четырех раненых – трех женщинах и мужчине. Всем оказывается медицинская помощь.

– Ударили в то время, когда там были люди. Без всякой военной логики – только с расчетом на то, чтобы причинить больше боли гражданским. Так выглядит российский террор в своем привычном проявлении, – говорится в сообщении Донецкой ОВА.

В городской военной администрации подчеркивают, что пребывание в Славянске с каждым днем ​​становится все более опасным, поэтому людей призывают эвакуироваться, чтобы спасти свою жизнь и здоровье.

Фото: Славянская ГВА

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