Россия готовится усилить удары по Украине зимой, делая ставку на баллистические ракеты. В ISW считают, что дефицит перехватчиков Patriot может позволить Кремлю затягивать войну и избегать содержательных переговоров.

Россия наращивает производство баллистических ракет

Аналитики отметили, что особую роль в планах России будет играть производство баллистических ракет. Кремль может рассчитывать использовать их для масштабных ударов по Украине в течение следующей зимы.

Отмечается, что Кремль рассчитывает не только нанести Украине военный ущерб, но и ослабить ее готовность продолжать борьбу. На это, по оценке аналитиков, может повлиять дефицит ракет-перехватчиков Patriot.

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В ISW подчеркивают: пока российский диктатор Владимир Путин будет считать военный путь к достижению своих максималистских целей жизнеспособным, Кремль не будет заинтересован в серьезных переговорах или значимых уступках.

Аналитики прогнозируют, что дефицит перехватчиков может способствовать затягиванию войны до 2027 года.

На фоне этих оценок заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 9 августа заявил, что Москва не поддерживает замораживание войны против Украины.

По его словам, любое урегулирование должно предусматривать устранение так называемых “первопричин войны”. ISW отмечает, что эта риторика фактически соответствует первоначальным максималистским требованиям Кремля.

Таким образом, российское руководство пока не демонстрирует готовности отказываться от своих ключевых требований. По оценке ISW, возможность наносить Украине значительный ущерб зимой может только усилить эту позицию.

Напомним, американские производители оружия хотят представить планы по наращиванию мощностей, ведь запасы ракет для ЗРК Patriot сократились с около 2 200 до менее чем 827.

8 августа стало известно, что Украина и США договорились о ежемесячных поставках ракет для систем ПВО Patriot, однако Владимир Зеленский отметил, что их количества все равно недостаточно для покрытия потребностей.

По словам президента, украинская сторона ведет переговоры с европейскими союзниками и другими странами, чтобы привлечь дополнительные противобаллистические средства.

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