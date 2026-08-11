Россия платит десятками тысяч убитых и тяжелораненых военных за продвижение на Востоке Украины “со скоростью улитки”.

Такую формулировку использовал посол Великобритании в Украине Нил Кромптон в интервью РБК-Украина.

Кромптон о потерях РФ во время наступления

По словам Нила Кромптона, на Востоке Украины, в частности в Донецкой области, продолжаются изнурительные боевые действия, в ходе которых российская армия несет чрезвычайно большие потери.

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Посол рассказал, что ознакомился с данными начальников штабов. По этим оценкам, в апреле и мае потери российских войск составляли около 35 тыс. человек в месяц.

В июле, по приведенным им данным, Россия потеряла 42,7 тыс. военных убитыми или тяжелоранеными.

Кромптон назвал такой показатель чрезвычайным и для сравнения напомнил о потерях Советского Союза во время войны в Афганистане.

— Думаю, в июне это число было чуть меньше. Когда появляется листва, солдатам немного безопаснее передвигаться. Но это чрезвычайный показатель, — отметил дипломат.

В то же время, несмотря на такие потери, скорость российского наступления остается низкой.

— Наш бывший начальник Генерального штаба как-то сказал, что улитка на самом деле ползла быстрее, чем российские Вооруженные силы. И это происходит ценой огромных потерь, — заявил Кромптон.

Кромптон об ударах Украины по Крыму

Отдельно британский дипломат обратил внимание на рост эффективности украинских ударов средней и большой дальности.

Среди примеров он назвал удары по временно оккупированному Крыму. По словам Кромптона, они наносят ущерб российским линиям военного снабжения и создают для Москвы дополнительные проблемы.

Посол также назвал Крым “жемчужиной в короне” российской войны, поэтому последствия украинских ударов имеют для Кремля не только военное, но и политическое значение.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что июль стал для российской армии самым тяжелым месяцем по потерям с начала 2026 года.

По данным Генштаба, в июле Россия потеряла 42 860 военных. Это уже второй месяц подряд, когда российские потери превышают показатели предыдущего месяца.

Всего за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава РФ составили 238 650 военных.

В январе Генштаб оценивал российские потери в 31 710 военных, в феврале — 26 090, в марте — 31 960, в апреле — 32 980, в мае — 33 760, в июне — 39 290. В июле этот показатель вырос до 42 860.

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