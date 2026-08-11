Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генералу Александру Новикову, руководившему ударами по электростанциям и газотранспортной системе весной 2024 года.

Подозрение российскому генералу за обстрелы Украины

Как сообщает СБУ, вместе с Национальной полицией и Офисом генерального прокурора удалось собрать доказательную базу относительно начальника управления строительства и развития систем БпЛА Генерального штаба Вооруженных сил России Александра Новикова.

По информации Службы безопасности Украины, российский генерал-майор причастен к организации массированных обстрелов по энергообъектам и газотранспортной системе Украины.

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Как свидетельствуют материалы дела, в течение марта и апреля 2024 года Новиков организовал серию ударов дронами Герань-2 (являющегося российским аналогом иранских Shahed-136) по критической инфраструктуре в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.

Российский генерал лично командовал воздушными атаками, отдавая приказы заместителю командира берегового ракетного дивизиона (береговых ракетных комплексов Бастион-М) 15 отдельной береговой ракетной бригады России.

Как утверждают в СБУ, российские войска планировали оставить без поставок электричества и газа жилые дома или социальные объекты сразу в трех областях Украины.

СБУ заочно сообщила Александру Новикову о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны (по ч. 1 ст. 438) действующего Уголовного кодекса Украины.

По данным Службы безопасности Украины, генерал сейчас находится на территории Российской Федерации, поэтому продолжаются действия по привлечению его к ответственности за военные преступления.

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