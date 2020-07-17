19 июля состоится третий этап Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Гонки пройдут на автодроме Хунгароринг, что вблизи Будапешта.

Гран-при Венгрии берет свое начало еще с 1936 года. Тогда гонки проходили в центре Будапешта в Неплигет-парке, а участие в них приняли Mercedes, Maserati, Alfa Romeo и Auto Union. Затем в истории этого этапа была приличная пауза длиной почти в полвека.

Возобновился Гран-при Венгрии в 1986 году на новеньком тогда автодроме Хунгароринг. Интересно, что этот этап стал единственным, который проходил в стране социалистического лагеря.

В сезоне 2020 гонки пройдут без зрителей из-за пандемии.

Чего ожидать от Гран-при Венгрии?

Неоднозначный старт Ferrari на автодроме в Шпильберге оставляет почву для многочисленных дискуссий. С одной стороны в активе Скудерии есть выгрызенный Шарлем Леклером подиум на Гран-при Австрии, а с другой — полный провал конюшни на Гран-при Штирии.

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто заявляет, что причиной 70% отставание красных от лидирующего Mersedes сформировалось на прямых дистанциях. Неидеальный итальянский мотор оказался неконкурентным после отключения нелегального допинга. Кроме Скудерии это заметно также в Alfa Romeo и Haas.

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Впрочем, на автодроме в Хунгароринге почти нет прямых, чем и может воспользоваться Ferrari, чтобы вернуться в первую тройку.

Горький привкус после гонки в Шпильберге остался в Red Bull. Макс Ферстаппен, который ехал туда одним из главных фаворитов, в личном зачете идет лишь шестым. Не секрет, что голландец разочарован таким ходом событий, ведь он мечтал о победе над Mercedes, а в итоге ему досталось лишь третье место на втором этапе.

Как и в Ferrari, у Ферстаппена будет шанс отыграться и вырваться на первую строчку подиума в Будапеште. После Австрии исполнительный директор немцев Тото Вольф признал, что Mercedes проигрывал Red Bull в первом секторе из-за огромного количества медленных поворотов, которых на автодроме в Хунгароринге вагон и маленькая тележка.

View this post on Instagram A post shared by Max Verstappen (@maxverstappen1) on Jul 12, 2020 at 8:45am PDT

В конце концов, на Гран-при Венгрии все будет зависеть от гонщиков и их команд. Среди действующих пилотов королевских гонок только четверо поднимались на высший пьедестал в Будапеште — Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Даниэль Риккардо и Кимми Райкконен.

Где смотреть Гран-при Венгрии

Это уже будет 35-й этап Гран-при Венгрии, а действующим чемпионом гонки является британец Хэмилтон.

Третью гонку сезона-2020 поклонники Формулы-1 смогут посмотреть на телеканале Setanta Sports+ в 16.00 по киевскому времени. Также гонка будет доступна в записи на канале Setanta Sport в 23.00. В прямом эфире гонку покажет и российский канал Матч ТВ.

В пятницу у команд запланированы две практики, а в субботу состоится третий свободный заезд и квалификация.