19 липня відбудеться третій етап Формули-1 — Гран-прі Угорщини. Перегони пройдуть на автодромі Хунгароринг, що поблизу Будапешта.

Гран-прі Угорщини бере свій початок ще з 1936 року. Тоді перегони проходили у центрі Будапешта у Неплігет-парку, а участь у них взяли Mercedes, Maserati, Alfa Romeo та Auto Union. Потім в історії цього етапу була пристойна пауза довжиною майже у півстоліття.

Відновився Гран-прі Угорщини у 1986 році на новенькому тоді автодромі Хунгароринг. Цікаво, що цей етап став єдиним, який проходив у країні соціалістичного табору.

У сезоні-2020 перегони відбудуться без глядачів через пандемію.

Чого очікувати від Гран-прі Угорщини?

Неоднозначнийстарт Ferrari на автодромі у Шпільбергу залишає підґрунтя для численних дискусій. З одного боку в активі Скудерії є вигризений Шарлем Леклером подіум на Гран-прі Австрії, а з іншого – повний провал стайні на Гран-прі Штирії.

Керівник Ferrari Маттіа Бінотто заявляє, що причиною 70% відставання червоних від лідируючого Mersedes сформувалося на прямих дистанціях. Неідеальний італійський мотор виявився неконкурентним після відключення нелегального допінга. Окрім Скудерії це помітно також у Alfa Romeo та Haas.

View this post on Instagram A post shared by Scuderia Ferrari (@scuderiaferrari) on Jul 11, 2020 at 2:49am PDT

Втім, на автодромі у Хунгарорингу майже немає прямих, чим і може скористатися Ferrari, щоб повернутися до першої трійки.

Гіркий присмак після перегонів у Шпільбергу залишився у Red Bull. Макс Ферстаппен, який їхав туди одним із головних фаворитів, в особистому заліку йде лише шостим. Не секрет, що нідерландець розчарований таким перебігом подій, адже він мріяв про перемогу над Mercedes, а у підсумку йому дісталося лише третє місце на другому етапі.

Як і у Ferrari, у Ферстаппена буде шанс відігратися та вирватися на першу сходинку подіуму у Будапешті. Після Австрії виконавчий директор німців Тото Вольф визнав, що Mercedes програвав Red Bull у першому секторі через величезну кількість повільних поворотів, яких на автодромі у Хунгарорингу аж кишить.

View this post on Instagram A post shared by Max Verstappen (@maxverstappen1) on Jul 12, 2020 at 8:45am PDT

Зрештою, на Гран-прі Угорщини все буде залежати від гонщиків та їхніх команд. Серед чинних пілотів королівських гонок лише четверо піднімалися на найвищий п’єдестал у Будапешті – Льюїс Гемілтон, Себастьян Феттель, Даніель Ріккардо та Кіммі Райконнен.

Де дивитися Гран-прі Угорщини

Це вже буде 35-й етап Гран-прі Угорщини, а чинним чемпіоном гонки є британець Гемілтон.

Третю гонку сезону-2020 шанувальники Формули-1 зможуть подивитися на телеканалі Setanta Sports+ о 16.00 за київським часом. Також гонка буде доступна у записі на каналі Setanta Sport о 23.00. У прямому ефірі гонку покаже і російський канал Матч ТВ.

У п’ятницю у команд заплановані дві практики, а у суботу відбудеться третій вільний заїзд та кваліфікація.