Третий этап Формулы-1 Гран-при Венгрии запланирован на 19 июля на автодроме Хунгароринг неподалеку от Будапешта.

В пятницу у пилотов было два свободных заезда. В субботу у гонщиков запланирована еще одна практика и квалификация. Сама гонка состоится в воскресенье.

Посмотреть прямую трансляцию гонки на автодроме Хунгароринг можно будет в прямой трансляции на канале Setanta Sports+, которая начнется 19 июля в 16.00 по киевскому времени. Также гонку будет транслировать российский телеканал Матч ТВ. В записи этап можно будет посмотреть на канале Setanta Sport в 23.00.

Во время первой практики лучшую скорость продемонстрировали пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Третьим стал гонщик Racing Point Серхио Перес.

Sparkling scenes at the Hungaroring during FP1 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/vwAVfF2q2H

— Formula 1 (@F1) July 17, 2020