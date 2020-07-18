Третий этап Формулы-1 Гран-при Венгрии запланирован на 19 июля на автодроме Хунгароринг неподалеку от Будапешта.

В пятницу у пилотов было два свободных заезда. В субботу у гонщиков запланирована еще одна практика и квалификация. Сама гонка состоится в воскресенье.

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Посмотреть прямую трансляцию гонки на автодроме Хунгароринг можно будет в прямой трансляции на канале Setanta Sports+, которая начнется 19 июля в 16.00 по киевскому времени. Также гонку будет транслировать российский телеканал Матч ТВ. В записи этап можно будет посмотреть на канале Setanta Sport в 23.00.

Во время первой практики лучшую скорость продемонстрировали пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Третьим стал гонщик Racing Point Серхио Перес.

Текущий сезон Формулы-1 должен был стартовать еще в марте с Гран-при Мельбурна, но из-за пандемии его сместили почти на четыре месяца.

Сейчас известно о десяти подтвержденных этапах сезона-2020. 10 июля руководство Формулы-1 объявило, что в текущий календарь сезона добавили Гран-при Тосканы и Гран-при России.

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