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Факты / Спорт

Формула-1 добавила в календарь еще два этапа в сезоне-2020

Формула-1 добавила в текущий календарь сезона еще два этапа — Гран-при Тосканы и Гран-при России.

На итальянской трассе Муджело в Италии впервые состоится этап королевских гонок. Гран-при Тосканы запланирован на 11-13 сентября.

Также в Формуле-1 добавили в календарь Гран-при России в Сочи. Гонка состоится 25-27 сентября.

Международный автодром Муджело близ Флоренции принадлежит конюшни Ferrari. Именно его команда использует для тестов своих болидов класса Ф-1 и других автомобилей.

Гонки на этой трассе станут особенными для Ferrari, ведь во время этого этапа скудерия проведет свою тысячную гонку в чемпионате мира.

Читайте: Формула-1 опубликовала календарь восьми этапов сезона-2020

Этап на трассе Муджело состоится через неделю после Гран-при Италии в Монце. Муджело станет четвертым итальянским автодромом после Монцы, Имолы и легендарной трассы в Пескаре, которая использовалась лишь один раз в 1957 году для проведения гонки Ф-1.

5 июля сезон-2020 в Формуле-1 стартовал с Гран-при Австрии. Победителем этапа стал пилот Mercedes Валттери Боттас, вторым на подиум поднялся гонщик Ferrari Шарль Лекдер, а замкнул тройку лидеров Ландо Норрис с McLaren. Второй этап чемпионата мира Гран-при Штирии состоится 12 июля на трассе в Шпильберге.

Источник: Formula 1

Фото: Dreamstime

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