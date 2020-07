Формула-1 добавила в текущий календарь сезона еще два этапа — Гран-при Тосканы и Гран-при России.

На итальянской трассе Муджело в Италии впервые состоится этап королевских гонок. Гран-при Тосканы запланирован на 11-13 сентября.

Также в Формуле-1 добавили в календарь Гран-при России в Сочи. Гонка состоится 25-27 сентября.

We’ve added some more dates for your diary #F1 pic.twitter.com/SyMuR8w8R6

— Formula 1 (@F1) July 10, 2020