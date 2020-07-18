Третій етап Формули-1 Гран-прі Угорщини запланований на 19 липня на автодромі Хунгароринг біля Будапешта.

У п’ятницю у пілотів було два вільних заїзди. У суботу у гонщиків запланований ще одна практика та кваліфікація. Сама гонка відбудеться у неділю.

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Подивитися пряму трансляцію гонки на автодромі Хунгароринг можна буде у прямій трансляції на каналі Setanta Sports+, яка розпочнеться 19 липня о 16.00 за київським часом. Також гонку транслюватиме російський телеканал Матч ТВ. У записі етап можна буде подивитися на каналі Setanta Sport о 23.00.

Під час першої практики найкращу швидкість продемонстрували пілоти Mercedes Льюїс Гемілтон та Валттері Боттас. Третім став гонщик Racing Point Серхіо Перес.

Поточний сезон Формули-1 повинен був стартувати ще у березні з Гран-прі Мельбурна, але через пандемію його змістили майже на чотири місяці.

Нині відомо про десять підтверджених етапів сезону-2020. 10 липня керівництво Формули-1 оголосило, що у поточний календар сезону додали Гран-прі Тоскани та Гран-прі Росії.

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