Третій етап Формули-1 Гран-прі Угорщини запланований на 19 липня на автодромі Хунгароринг біля Будапешта.

У п’ятницю у пілотів було два вільних заїзди. У суботу у гонщиків запланований ще одна практика та кваліфікація. Сама гонка відбудеться у неділю.

Читайте: Анонс Гран-прі Угорщини: чи бути реваншу Ferrari та хто може виграти перегони

Подивитися пряму трансляцію гонки на автодромі Хунгароринг можна буде у прямій трансляції на каналі Setanta Sports+, яка розпочнеться 19 липня о 16.00 за київським часом. Також гонку транслюватиме російський телеканал Матч ТВ. У записі етап можна буде подивитися на каналі Setanta Sport о 23.00.

Під час першої практики найкращу швидкість продемонстрували пілоти Mercedes Льюїс Гемілтон та Валттері Боттас. Третім став гонщик Racing Point Серхіо Перес.

Sparkling scenes at the Hungaroring during FP1 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/vwAVfF2q2H

— Formula 1 (@F1) July 17, 2020