В Министерстве здравоохранения разработали правила посещения футбольными болельщиками спортивных арен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Есть постановление главного санитарного врача о возможности и условиях присутствия болельщиков на стадионе, — рассказал Степанов.

Также он добавил, что на первом этапе заполненность спортивных сооружений не должна превышать 25%. Также фанатов будут рассаживать на трибунах для соблюдения социальной дистанции.

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Еще одним условием является обязательное наличие на стадионе антисептиков и термоскрининг перед входом на спортивный объект. Также зрители должны соблюдать другие требования карантинного режима.

На какие матчи смогут попасть болельщики в Украине?

Украинские любители футбола смогут попасть на стадионы на отборочные матчи украинской Премьер-лиги за право выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2020/21.

Эти встречи запланированы на 25 и 29 июля. В полуфиналах Колос встретится с Днепром-1, а Александрия сыграет с Мариуполем.

Если опыт проведения матчей плей-офф будет положительным, а эпидемиологическая ситуация благоприятной, то в Минздраве рассмотрят возможность заполнения трибун до 50%.