Бывший форвард донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал назначение на пост главного тренера киевского Динамо бывшего наставника горняков Мирчи Луческу.

В эксклюзивном комментарии сайту Факты ICTV Андрей Воробей поделился реакцией на назначение Мистера на пост коуча киевлян.

— Я до последнего в это не верил. Конечно, я думал, что это очередной фейк. Сегодняшние событие подтвердилось и я просто нахожусь в шоке. Даже не в шоке, а в колоссальном удивлении, — сказал Воробей.

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— Болельщики Динамо негативно восприняли новость. Может ли это стать серьезной проблемой для самого Луческу и клуба?

— В любом случае эта проблема есть и будет. Здесь надо садиться за стол переговоров с динамовскими ультрас и болельщиками, потому что это (Ред. — назначение) многие не поняли — как болельщики Динамо так и Шахтера. Все таки Луческу более 10 лет отдал одной команде, а сейчас дает обещания другой команде. К тому же — главному конкуренту. Это еще долго будут обсуждать, но время покажет.

— Положительные результаты или выход в групповой этап Лиги чемпионов сможет смягчить ситуацию?

— За короткий срок любому тренеру трудно что-то настроить. А он сейчас действительно маленький для Динамо и Луческу. Впрочем, если Мистеру удастся это сделать, то конечно, что это окажет положительное влияние. Какие бы приятельские или нет отношения были у руководства с болельщиками или командой, результат — это подтверждение работы. Тогда можно будет судить, клуб правильно решил или нет. Если будет результат любой болельщик закроет глаза и простит, если это пойдет на пользу команде.

— Стоит ли ожидать скорую “чистку” в киевском Динамо с приходом Луческу?

— Не думаю, что сейчас будет что-то кардинально меняться, поскольку за такой короткий срок вряд ли можно будет что-то изменить. Если будет большой кредит доверия со стороны руководства, то Луческу удастся это сделать и он будет это делать постепенно. Футболистов “пачками” покупать конечно не будет, но два-три футболиста можем уже ожидать в это трансферное окно, но не более. Единственное, что изменится — это манера и схема игры. Динамо будет играть иначе при Мистере, не в тот футбол, который демонстрировала раньше.

Мирча Луческу возглавил киевское Динамо после отставки Алексея Михайличенко и его тренерского штаба.