Колос Ковалевка — Мариуполь — 1:0

Голы: Антюх, 95

В финальном матче плей-офф украинской Премьер-лиги за право выступить в Лиге Европы Колос с Ковалевки обыграл Мариуполь. Встреча прошла на НСК Олимпийский в Киеве и завершилась победой номинальных гостей после овертайма со счетом 1:0.

В первом и втором таймах преимуществом владели подопечные Руслана Костышина. Впрочем, Колос не сумел реализовать свои моменты. Возможность отличиться в матче имел и Мариуполь.

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Колос вышел вперед в овертайме на 95-й минуте после удара полузащитника Дениса Антюха, который поразил сетку ворот Евгения Гальчука.

Свой путь в новом сезоне Лиги Европы Колос начнет со второго квалификационного раунда, где команда Костышина точно будет сеяной.

По итогам сезона-2019/20 донецкий Шахтер пробился в групповой этап Лиги чемпионов, а киевское Динамо стартует в ЛЧ с третьего квалификационного раунда. Прямую путевку в групповой этап Лиги Европы завоевала луганская Заря, а Десна будет стартовать с третьего квалифай раунда.

Фото: УПЛ