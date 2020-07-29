Динамо и Шахтер поздравили Луческу с 75-летием

29 июля наставник киевского Динамо Мирча Луческу отмечает 75-летие. Коуч получил поздравления от своего бывшего клуба донецкого Шахтера, который румынский тренер возглавлял в течение 12 лет.

Горняки пожелали Луческу крепкого здоровья и поддержки верных друзей и близких людей.

— Шахтер поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия. Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце, — говорится в сообщении донецкого клуба.

29 июля отмечает 75-летие бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу. ФК «Шахтер» поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! pic.twitter.com/ELyvm1cLWr — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 29, 2020

На сайте бело-синих тоже появился поздравительный текст новоиспеченному тренеру Динамо от президента клуба Игоря Суркиса и капитана команды Сергея Сидорчука.

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В приветствии Динамо пожелало специалисту взаимопонимания внутри коллектива, творческого полета и благосклонности фортуны.

— Сердечно поздравляя Вас с юбилеем, отдаем должное мастеру футбольной дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности. Вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом. Призовая витрина донецкого Шахтера — лучшее тому подтверждение. Надеемся, что ваши опыт и футбольная мудрость так же успешно найдут возможности для плодотворной реализации и в Динамо, способствуя возвращению клуба его заслуженного статуса, — говорится на сайте клуба.

Луческу возглавил Динамо 23 июля, подписав контракт с командой по схеме 2+1. Приход Луческу в киевский клуб вызвал негативную реакцию среди активных болельщиков команды.

Впоследствии румынские СМИ растиражировали информацию об уходе Мирчи из команды через четыре дня, но в Динамо опровергли эту информацию, обнародовав переписку Суркиса и Луческу.

Румынский наставник возглавлял Шахтер в период с 2004 до 2016 года. В течение этого времени команда выиграла 22 трофея: Кубок УЕФА, восемь чемпионств УПЛ, шесть Кубков Украины и семь Суперкубков Украины.