Защитник луганской Зари Богдан Михайличенко пополнил ряды бельгийского Андерлехта. Украинский футболист подписал с клубом из одноименной коммуны контракт сроком на четыре года.

Во сколько обошелся трансфер украинца не сообщается, однако в СМИ сообщалось о сумме в €500 тыс.

— Для меня действительно большая честь играть за такой великий клуб, как Андерлехт. Философия игры пурпурно-белых соответствует моим качествам. Я сделаю все, чтобы заработать место в команде и помочь ей достичь целей, — сказал Михайличенко.

Спортивный директор клуба Питер Вербеке доволен переходом Михайличенко в королевский клуб.

— В свои 23 года Богдан принял участие в огромном количестве матчей. Он должен добавить нам скорости, ловкости и здоровой агрессии на левом фланге. Он атакующий игрок и хорошо вписывается в нашу игру. Как и у всех наших молодых игроков, Богдану еще есть над чем работать, но учитывая его удачный менталитет, мы верим, что он продолжит совершенствоваться.

Михайличенко прибыл в Бельгию в конце июля, но о переходе объявили только сейчас.

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Богдан не первый украинский футболист в истории Андерлехта. С 1996 по 2006 цвета пурпурно-белых защищал Олег Ящук, а с 2018 до 2020 год за команду выступал Евгений Макаренко.

Сезон-2019/20 в Лиге Жюпиле Андерлехт завершил на восьмой строчке, поэтому не сыграет в еврокубках в следующем сезоне. За свою историю клуб становился 34 раза чемпионом Бельгии, девять раз выигрывал Кубок, ему покорился Кубок УЕФА (1984), Суперкубок УЕФА (1976, 1978) и Кубок обладателей кубков УЕФА (1977, 1990).

Источник: RSC Anderlecht