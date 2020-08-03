Московский городской суд отменил приговор хавбеку Ростова Павла Мамаева, тогда как реальный срок, который был назначен форварду московского Спартака Александру Кокорину остался без изменений.

По новому приговору Мамаев получил один год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства, а Кокорин — 1,5 года содержания под стражей.

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Также изменили наказание еще двум фигурантам дела — младшему брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому. Суд присудил им год исправительных работ, как и Мамаеву.

В то же время обвиняемые освобождены от наказания в связи с тем, что уже успели его отбыть.

В мае второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Мосгорсуда футболистам Кокорину и Мамаеву по делу о хулиганстве и направил его на пересмотр в ту же инстанцию из-​​за “существенных нарушений закона”.

По мнению адвокатов защиты, во время вынесения приговора не была учтена роль каждого из осужденных во время нанесения телесных повреждений потерпевшим.

Дело Кокорина и Мамаева

8 октября 2018 Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Протасовицкий стали участниками двух драк в Москве. Тогда пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Виталий Соловчук.

Футболистов арестовали и впоследствии отправили в СИЗО.

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы отправил футболистов в колонию. Мамаев получил год и пять месяцев колонии общего режима, а Кокорин — один год и шесть месяцев. Игроки вышли оттуда в сентябре 2019 года.

Где сейчас футболисты?

После выхода из колонии питерский Зенит, с которым у Кокорина был контракт, отправил его в аренду в Сочи, а Мамаев разорвал контракт с Краснодаром и подписал соглашение сроком на два года с Ростовом.

2 августа 2020 года стало известно, что Кокорин заключил соглашение с московским Спартаком. 29-летний футболист подписал с клубом контракт по схеме 3+1. За год зарплата игрока составит €3,3 млн.

Фото: ФК Ростов, ФК Спартак