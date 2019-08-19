Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова подала заявление в Следственный комитет РФ.

Екатерина Бобкова, который является свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, считает, что на нее могли совершить покушение, сбросив с балкона. Произошло это, по мнению Бобковой, после разговора о футболистах. Сейчас женщина подала заявление в Следственный комитет РФ.

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В мае этого года Екатерина Бобкова выпала с балкона дома в Чехии, празднуя 9 мая. Девушка получила тяжелые травмы и провела некоторое время в состоянии искусственной комы, но смогла выздороветь.

Сначала сообщалось, что Екатерина, перебрала спиртного, оступилась, танцуя на балконе во время вечеринки и упала с высоты 4-го этажа. После того, как девушка пришла в себя, она попросила проверить информацию о том, что ее могли сбросить с балкона намеренно – предварительно ударив чем-то тяжелым по голове.

Ранее полиция Чехии признала несчастным случаем инцидент с Бобковой в Чехии.

Источник: Мутко против

Фото: Katenka Pugovka