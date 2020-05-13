В России суд отправил на пересмотр дело футболистов Кокорина и Мамаева

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Мосгорсуда футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о хулиганстве и направил дело в ту же инстанцию ​​на пересмотр.

По мнению адвокатов футболистов, молодых людей необоснованно привлекли к ответственности за причинение одинаковых телесных повреждений водителю Виталию Соловчуку.

— Кассационный суд удовлетворил нашу жалобу, отменив приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту же инстанцию на пересмотр. Именно этого мы и добивались. Теперь дело будет рассмотрено заново с учетом позиции кассационного суда. Это попытка добиться справедливости постфактум, — сказал адвокат Кокорина Игорь Бушманов.

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Напомним, осенью 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в Москве. Все четверо были осуждены на полтора года колонии.

В сентябре 2019 года футболистов выпустили по УДО. Также отпустили из-под стражи младшего брата Кокорина Кирилла.