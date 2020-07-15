Немецкую легкоатлетку Алису Шмидт в 2017 году австралийский журнал Busted Coverage признал самой красивой спортсменкой мира. 21-летняя спортсменка часто радует своих подписчиков красивыми снимками и вдохновляет их на занятия спортом.

На последнем фото Алиса позирует в футболке с обнаженным торсом и коротких шортах, демонстрируя свои длинные и стройные ножки.

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Шмидт является амбасадором спортивного бренда Puma, поэтому под снимком она написала о важности соблюдения личной гигиены во время пандемии и добавила, что компания Puma выделила на борьбу с вирусом $100 тыс.

— Для меня участие в международных соревнованиях всегда остаются основной мотивацией. Моя мечта — объединиться с тысячами спортсменов по всем видам спорта и стран во время Олимпийских игр. Эта мечта была отложена из-за Covid-19, поскольку все международные турниры отменили. Нам, атлетам, важно соблюдать гигиену, чтобы оставаться в безопасности, — написала Алиса.

View this post on Instagram A post shared by Alica Ѕchmidt (@alicasmd) on Jul 13, 2020 at 9:53am PDT

Кроме многочисленного количества лайков пользователи отмечали в комментариях красоту спортсменки и то, что она их мотивирует к занятиям спорта: Эти длинные ноги; Самая большая мотивация, чтобы заниматься спортом. Привет с Дуйсбурга; Это прекрасная мечта! Надеюсь, что скоро ты сможешь ее воплотить; Каждый раз, когда вижу ваш снимок в Instagram, задерживаю дыхание.

Сейчас на страницу Шмидт в Instagram подписано 884 тыс. пользователей. В ее активе есть серебро чемпионата мира по легкой атлетике, а сама немка выступает в забегах на короткие дистанции — 200, 400, 800 метров, а также в эстафете 4х100.

Откровенная фотосессия Марины Бех-Романчук

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24-летняя спортсменка поделилась соблазнительными снимками в соцсети Instagram, на которых она предстала только в перчатках и большой шляпе.