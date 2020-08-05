Шахтер в четверг, 5 августа, проведет матч 1/8 финала Лиги Европы-2019/20, в котором подопечные Луиша Каштру на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против немецкого Вольфсбурга. Начало матча в 19.55.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Оливера Гласнера. На победу Вольфсбурга принимают ставки с коэффициентом 2.50. Успех украинского клуба оценивают в 2.50. Ничейный результат встречи — 3.60.

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Также букмекеры оценили потенциальную вероятность прохода горняков и волков в стадии 1/4 финала турнира. На Шахтер дают коэффициент 1.31, тогда как на проход Вольфсбурга в следующую стадию — 3.65.

В отличном настроении! «Шахтер» готовится к неделе Лиги Европы и ответному матчу с «Вольфсбургом».#ШахтерВольфсбург https://t.co/z7ECm1DsA1 pic.twitter.com/aIeZECj82Q — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 2, 2020

Сначала ответный матч команд должен был состояться 19 марта в Харькове на стадионе ОСК Металлист, но из-за ситуации с пандемией коронавируса игру перенесли на 5 августа в Киеве.

В первом матче на Фольксваген Арена в Вольфсбурге горняки одержали победу со счетом 2:1. За Шахтер голами отметились Жуниор Мораес и Маркос Антонио, а единственный мяч в сетку ворот донецкого клуба забил Джон Брукс.

Фото: FC Shakhtar, VfL Wolfsburg