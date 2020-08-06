Туринский Ювентус в пятницу, 7 августа, проведет матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором подопечные Маурицио Сарри на стадионе Альянц в Турине сыграют против французского Лиона. Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются подопечные Сарри. На победу Ювентуса принимают ставки с коэффициентом 1.45. Успех французского клуба оценивают в 7.40. Ничейный результат встречи — 4.70.

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Также на проход итальянского клуба в четвертьфинал турнира дают коэффициент 1.82, тогда как шансы подопечных Руди Гарсии, после домашней победы на Парк Олимпик Лион в Лионе в первом матче со счетом 1:0, оцениваются в 2.05.

Для Ювентуса и Лиона встреча на стадионе Альянц станет шестой в истории. Впервые команды встретились в сезоне-2013/14 на стадии 1/4 финала Лиги Европы. Тогда по итогам двух встреч в следующую стадию пробились бьянконери (1:0, 2:1).

Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с победителем дуэта Манчестер Сити — Реал Мадрид (2:1), который определится в пятницу, 7 августа.

Сейчас четыре команды уже гарантировали себе место в Финале восьми Лиги чемпионов: Аталанта встретится с ПСЖ, а РБ Лейпциг поспорит за выход с мадридским Атлетико.