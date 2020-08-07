В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА туринский Ювентус сыграет с французским Лионом. Матч состоится 7 августа в Турине на стадионе Альянц.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5. Интернет и на российском телеканале Матч! Футбол 1.

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Все матчи текущего розыгрыша, возобновились в августе, пройдут без болельщиков на трибунах. Сначала вторая игра в этой паре должна была состояться 17 марта, но пандемия внесла свои коррективы и игру перенесли на пять месяцев.

Начиная со стадии 1/4 финала турнир доиграют в формате Финала восьми в Португалии с финалом в Лиссабоне на Эштадиу Да Луж 23 августа.

Сейчас известно о четырех участников четвертьфинала: Аталанта — ПСЖ и РБ Лейпциг — Атлетико. Победитель пары Ювентус — Лион за выход в полуфинал Лиги Чемпионов поспорит с победителем дуэта Манчестера Сити — Реал Мадрид, который состоится в Манчестере 7 августа.

По мнению букмекеров, больше всего шансов пройти дальше имеет французская команда, хотя фаворитом матча Ювентус — Лион называют подопечных Маурицио Сарри.