Динамо Киев объявило о первом трансфер за тренерства румынского наставника Мирчи Луческу. На официальном сайте бело-синих сообщается, что клуб заключил предварительный контракт с левым защитником польского Леха Владимиром Костевичем.

Поскольку соглашение 27-летнего футболиста с польским клубом рассчитано до 31 декабря 2020 года, футболист подписал с Динамо контракт, который вступит в силу с 1 января 2021 года.

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Срок соглашения Костевич с киевлянами рассчитано на три года.

Владимир Костевич является воспитанником львовского футбола. В период с 2010 до 2016 года защищал цвета львовских Карпат, а с 2017 года выступает за футбольный клуб Лех из польского города Познань.

На позиции левого защитника в Динамо выступает один из лидеров команды Виталий Миколенко, которому уже второй сезон подряд предсказывают переход в один из европейских грандов.

Коронавирус в Динамо

Двое футболистов первой команды киевского Динамо заразились коронавирусом. Положительный тест показал инфицирования Назария Русина и Романа Вантуха.

В остальных футболистов Динамо, которым экстренно сделали тесты, коронавирус не обнаружили.