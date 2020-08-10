Двое футболистов первой команды футбольного клуба Динамо заразились коронавирусом.

Положительный тест показал инфицирование Назария Русина и Романа Вантуха.

Русина направили сделать тест после того, как у форварда были обнаружены симптомы Covid-19.

После этого проверили его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Вантуха, у которого также подтвердился коронавирус.

У остальных футболистов Динамо, которым экстренно сделали тесты, коронавирус не обнаружен.

Русин и Вантух на две недели изолированы от команды.

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Коронавирус в ФК Карпаты

30 мая львовский футбольный клуб Карпаты сообщил об инфицировании коронавирусом нескольких игроков и работников персонала.

Тогда Карпаты были вынуждены отменить матч против Мариуполя и объявить карантин на 15 дней.

Фото: Динамо Киев