Двое футболистов первой команды футбольного клуба Динамо заразились коронавирусом.
Положительный тест показал инфицирование Назария Русина и Романа Вантуха.
Русина направили сделать тест после того, как у форварда были обнаружены симптомы Covid-19.
После этого проверили его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Вантуха, у которого также подтвердился коронавирус.
У остальных футболистов Динамо, которым экстренно сделали тесты, коронавирус не обнаружен.
Русин и Вантух на две недели изолированы от команды.
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Коронавирус в ФК Карпаты
30 мая львовский футбольный клуб Карпаты сообщил об инфицировании коронавирусом нескольких игроков и работников персонала.
Тогда Карпаты были вынуждены отменить матч против Мариуполя и объявить карантин на 15 дней.
Фото: Динамо Киев