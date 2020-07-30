Киевское Динамо официально представило румынского специалиста Мирчу Луческу в качестве главного тренера команды. Пресс-конференция и презентация наставника состоялась в онлайн-формате через Zoom в связи с пандемией коронавируса.

Сначала слово дали президенту Динамо Игорю Суркису. Он рассказал, как будет решать конфликт с активными болельщиками.

— Я надеюсь на мудрость наших болельщиков. У нас есть не только ультрас, которые протестуют. Когда они пришли на стадион, я с ними встретился, пытался объяснить свою позицию. Мы идем своим путем. У нас сотни тысяч фанатов, они болеют за Динамо много лет. Я не могу сегодня согласиться с тем, что Мирча не может быть принят в семью. Если будет успех — будут аплодисменты, не мне, а команде. Я хочу поддержки, но надо вести себя цивилизованно, в рамках закона. В противном случае, мы имеем достаточно рычагов, чтобы прекратить этот беспредел, который сейчас происходит, — сказал Суркис.

Также Суркис рассказал, что бывший наставник бело-синих Алексей Михайличенко после небольшого отдыха вернется на должность спортивного директора клуба.

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В своем приветственном слове Мирча Луческу отметил, что снова очень рад вернуться в Украину, а также рассказал, что планирует изменить в составе команды.

— Я никогда ничего кардинально не меняю, стараясь дать шанс игрокам раскрыть свой потенциал. У меня будет собеседование с каждым из футболистов. Я считаю, что у Динамо хороший и талантливый подбор игроков. В первую очередь, им нужно изменить свой менталитет. В плане мотивации нужно, чтобы они полностью отдавали себя как на тренировке так и во время игр, — сказал Луческу.

Луческу рассказал, что общался с президентом Шахтера после того, как подписал контракт с бело-синими.

— После того, как я подписал контракт, я позвонил президенту Шахтера. Он пожелал успеха и понял, почему я хочу вернуться в Украину, в футбол, в чемпионат, который растет и трансформируется. Я хочу принести свою лепту в развитие футбола в Украине.

Также Луческу рассказал, как планирует строить кадровую систему в команде.

— Я не всю жизнь работал только с бразильскими футболистами. В Румынии я работал с румынскими игроками, добрался с ними до 1/2 финала европейских кубков. После этого 12 моих игроков поехали в сильные чемпионаты. С бразильцами надо работать особенно, заменяя отца и мать. Но я знаю, что у Динамо есть талантливая и очень способная молодежь. Я никогда не видел разницы между бразильскими и украинскими игроками, ведь они для меня были одинаковые.

Мистер подтвердил, что в его тренерский штаб войдут экс-игроки Динамо Огнен Вукоевич и Олег Гусев.

— Олег и Огнен должны понимать мою философию, чтобы потом передать ее игрокам. Гусев будет заниматься группой атаки на поле, потому что здесь есть проблемы, а Вукоевич — работать с игроками середины поля. А я буду заниматься обороной и контролировать весь процесс. Также за физическую подготовку футболистов и проблемами в организации будет отвечать итальянец Диего Лонго.

Мирча Луческу возглавил Динамо 23 июля, подписав контракт с командой по схеме 2+1. Впоследствии румынские СМИ растиражировали информацию об уходе Мирчи из команды через четыре дня, но в Динамо опровергли эту информацию, обнародовав переписку Суркиса и Луческу.