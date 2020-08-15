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Манчестер Сити — Лион прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Манчестер Сити в субботу, 15 августа, проведет матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором подопечные Хосепа Гвардиолы на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне сыграют против французского Лиона. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами матча являются подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу Сити принимают ставки с коэффициентом 1.25. Успех французского клуба оценивают в 12.0. Ничейный исход встречи в основное время — 6.30.

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Также букмекеры оценили потенциальную вероятность прохода горожан и лионцев в стадию 1/2 финала турнира. На Манчестер Сити дают коэффициент 1.10, тогда как на проход Лиона в следующую стадию — 7.86.

Стоит отметить, что матчи с 1/4 финала турнира проходят в формате одной игры.

Это будет третья встреча команд в истории еврокубков. Впервые они встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. В первом матче французы одержали выездную победу 2:1, а на своем поле расписали ничью — 2:2.

Фото: Dreamstime

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