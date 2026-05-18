Силы обороны поразили катер проекта Граченок в Дагестане — Генштаб ВСУ
Украинские военные нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов.
Под поражение попали противодиверсионный катер Грачонок, пункты управления БпЛА, узел связи, зенитный комплекс и авиация РФ.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
ВСУ поразили катер Грачонок и пункты управления БпЛА РФ
По данным Генштаба, украинские подразделения поразили противодиверсионный катер проекта Грачонок в районе Каспийска в Республике Дагестан.
Такие катера российские войска используют для охраны пунктов базирования кораблей и борьбы с диверсионными силами.
Также украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотниками в районах Раздольного и Шевченко Донецкой области, Двуречного на Харьковщине, Каменского в Запорожской области и Карнатного в Брянской области РФ.
Какие еще объекты поразили Силы обороны
Кроме этого, в Генштабе сообщили о поражении мест сосредоточения живой силы оккупантов в Поддубном Донецкой области и Ольгино в Херсонской области.
Также подтверждены результаты предыдущих ударов.
В частности, 17 мая украинские военные поразили:
- узел связи в Мирном на ВОТ Крыма;
- зенитный ракетный комплекс Тор-М2 в Западном на ВОТ Луганщины;
- эшелон с горюче-смазочными материалами в Федоровке на ВОТ Донецкой области.
В Генштабе также подтвердили, что 16 мая в результате удара по аэродрому Ейск в Краснодарском крае РФ был уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200.
Кроме того, в тот же день украинские силы поразили станцию контроля воздушного пространства в Лесном Брянской области РФ.
В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
