Украинские военные нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов.

Под поражение попали противодиверсионный катер Грачонок, пункты управления БпЛА, узел связи, зенитный комплекс и авиация РФ.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Сейчас смотрят

ВСУ поразили катер Грачонок и пункты управления БпЛА РФ

По данным Генштаба, украинские подразделения поразили противодиверсионный катер проекта Грачонок в районе Каспийска в Республике Дагестан.

Такие катера российские войска используют для охраны пунктов базирования кораблей и борьбы с диверсионными силами.

Также украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотниками в районах Раздольного и Шевченко Донецкой области, Двуречного на Харьковщине, Каменского в Запорожской области и Карнатного в Брянской области РФ.

Какие еще объекты поразили Силы обороны

Кроме этого, в Генштабе сообщили о поражении мест сосредоточения живой силы оккупантов в Поддубном Донецкой области и Ольгино в Херсонской области.

Также подтверждены результаты предыдущих ударов.

В частности, 17 мая украинские военные поразили:

узел связи в Мирном на ВОТ Крыма;

зенитный ракетный комплекс Тор-М2 в Западном на ВОТ Луганщины;

эшелон с горюче-смазочными материалами в Федоровке на ВОТ Донецкой области.

В Генштабе также подтвердили, что 16 мая в результате удара по аэродрому Ейск в Краснодарском крае РФ был уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200.

Кроме того, в тот же день украинские силы поразили станцию контроля воздушного пространства в Лесном Брянской области РФ.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 545-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.