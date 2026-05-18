Китай может подтолкнуть Россию, которая сейчас находится в недостаточно сильной позиции, сесть за стол переговоров.

Об этом 18 мая в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила главный дипломат Евросоюза Кая Каллас.

Каллас о переговорах по войне в Украине

По словам высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности, переговорный процесс по завершению войны в Украине фактически зашел в тупик.

— Что касается Украины, мы видим, что мирные переговоры зашли в тупик, — заявила главный дипломат ЕС.

Она подчеркнула, что сейчас в переговорном процессе “ничего не происходит”.

В то же время Каллас считает, что Россия не находится в сильной переговорной позиции.

— Мы видим, что Россия находится не в самой сильной позиции, и нам нужно приложить усилия, чтобы они сели за стол переговоров, — сказала она.

Во время общения с журналистами Кая Каллас также прокомментировала возможное участие Китая в процессе прекращения войны. По ее словам, Пекин имеет достаточное влияние на Москву, чтобы убедить Кремль прекратить боевые действия.

— Китай, который имеет тесные отношения с Россией, играет здесь роль, которая может действительно убедить их остановить эту войну, — отметила глава европейской дипломатии.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после очередного массированного российского обстрела заявил, что именно США и Китай имеют достаточно влияния на Кремль, чтобы заставить Владимира Путина завершить войну.

Глава МИД также заявил, что Вашингтон и Пекин имеют реальные рычаги влияния на Россию.

Позже в Кремле уже подтвердили, что президент РФ Владимир Путин 19-20 мая прибудет в Пекин на переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Во время визита стороны планируют обсудить стратегическое партнерство между Россией и Китаем, международные вопросы и двусторонние отношения.

Стоит отметить, что визит Путина состоится вскоре после переговоров Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом в Китае.

Источник : Європейська правда

