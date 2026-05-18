В России заявили, что диалог между европейскими лидерами и президентом РФ Владимиром Путиным якобы может состояться благодаря обычному телефонному звонку.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Переговоры ЕС и РФ: что известно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские лидеры, обсуждающие возможность диалога с Россией, могут напрямую связаться с Путиным.

По его словам, обсуждение таких контактов в Европе “находятся в воздухе”, однако реальный диалог якобы может быть проще — по телефонному звонку.

— Вот эти рассуждения, они где-то в воздухе, но Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка, — отметил он.

Песков добавил, что в Кремле надеются на прагматичный подход европейских стран и готовность к практическому осуществлению возможных контактов с Москвой.

В то же время он заявил, что российская сторона якобы открыта к таким контактам, если они приобретут реальный характер.

Соответствующее заявление прозвучало на фоне призыва эстонского министра иностранных дел Маргуса Цахкны к усилению санкционного давления против России со стороны европейских стран вместо переговоров.

По его словам, Россия сейчас находится в слабом и шатком положении и именно поэтому необходимо усиливать политическое давление.

Напомним, 9 мая президент России Владимир Путин заявил, что лучшей кандидатурой для переговоров между Россией и Европейским Союзом является бывший канцлер Германии Герхард Шредер, поскольку он не критиковал политику РФ.

Также Путин отметил, что Россия никогда не отказывается от переговоров.

Позже высокая представительница Евросоюза по внешней и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что Россия не может определять переговорщика от имени Евросоюза, и назвала Шредера высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний.

Кроме того, после официального визита в РФ премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал президента Украины Владимира Зеленского позвонить Путину, если он хочет с ним встретиться.

