Путин на расстоянии телефонной трубки — Песков о переговорах с ЕС
В России заявили, что диалог между европейскими лидерами и президентом РФ Владимиром Путиным якобы может состояться благодаря обычному телефонному звонку.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Переговоры ЕС и РФ: что известно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские лидеры, обсуждающие возможность диалога с Россией, могут напрямую связаться с Путиным.
По его словам, обсуждение таких контактов в Европе “находятся в воздухе”, однако реальный диалог якобы может быть проще — по телефонному звонку.
— Вот эти рассуждения, они где-то в воздухе, но Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка, — отметил он.
Песков добавил, что в Кремле надеются на прагматичный подход европейских стран и готовность к практическому осуществлению возможных контактов с Москвой.
В то же время он заявил, что российская сторона якобы открыта к таким контактам, если они приобретут реальный характер.
Соответствующее заявление прозвучало на фоне призыва эстонского министра иностранных дел Маргуса Цахкны к усилению санкционного давления против России со стороны европейских стран вместо переговоров.
По его словам, Россия сейчас находится в слабом и шатком положении и именно поэтому необходимо усиливать политическое давление.
Напомним, 9 мая президент России Владимир Путин заявил, что лучшей кандидатурой для переговоров между Россией и Европейским Союзом является бывший канцлер Германии Герхард Шредер, поскольку он не критиковал политику РФ.
Также Путин отметил, что Россия никогда не отказывается от переговоров.
Позже высокая представительница Евросоюза по внешней и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что Россия не может определять переговорщика от имени Евросоюза, и назвала Шредера высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний.
Кроме того, после официального визита в РФ премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал президента Украины Владимира Зеленского позвонить Путину, если он хочет с ним встретиться.