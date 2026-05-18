В Житомире патрульные задержали мужчину, который ходил по городу с ножом и ранил двух человек.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

Инцидент произошел на днях. Правоохранители получили сообщение о мужчине, нанесшем телесные повреждения прохожим. Направляясь на вызов, экипаж роты тактико-оперативного реагирования заметил мужчину, который перебегал дорогу с ножом в руках.

Полицейские остановились, достали табельное оружие и приказали ему бросить нож. Мужчина выполнил требования правоохранителей, после чего его задержали.

Тем временем другой экипаж патрульных получил информацию о раненом неподалеку. На месте инспекторы обнаружили мужчину, потерявшего много крови. Патрульные наложили ему жгут и окклюзионные повязки и контролировали состояние пострадавшего до прибытия скорой помощи. Раненого госпитализировали.

Также известно еще об одном пострадавшем. Он тоже в больнице.

Правоохранители впоследствии выяснили, что злоумышленник находится в розыске как лицо, самовольно покинувшее воинскую часть (в СЗЧ).

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении по статьям о покушении на убийство.

24 апреля в Хмельницком на улице Шухевича раздался выстрел. Правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который выстрелил из стартового пистолета в асфальт.

Источник : Нацполиция

