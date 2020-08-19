Рональд Куман стал главным тренером Барселоны

ФК Барселона объявила о назначении Рональда Кумана своим новым главным тренером.

Контракт с 57-летним голландцем рассчитан до 30 июня 2022.

Куман сменил на посту Кике Сетьена, который в нынешнем сезоне не смог завоевать ни одного трофея с Барселоной, вылетев из Лиги чемпионов и закончив Ла Лигу на второй строчке после Реала.

СМИ писали, что контракт Кумана позволяет ему остаться на посту тренера голландской сборной.

За свою игровую карьеру Коман выиграл четыре титула Ла Лиги в Барселоне и забил победный гол в финале Кубка Европы 1991/92.

Голландец сыграл 350 матчей на Камп Ноу в качестве защитника с 1989 по 1995 года и был членом известной Команды мечты Йохана Кройфа.

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Проигрышь Баварии и вылет из Лиги чемпионов

На прошлой неделе Барселона со счетом 2:8 проиграла мюнхенской Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов и завершили борьбу в турнире.

Источник: ФК Барселона

Фото: ФК Барселона