Во время матча между амстердамским Аяксом и немецкой Гертой произошел неприятный инцидент. На 79-й минуте встречи нидерландский защитник Аякса Дэйли Блинд внезапно упал на поле.

Как только футболист с криком упал на газон, партнеры по команде бросились к нему. 30-летний футболист лежа указывал, что боль исходит из груди.

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Оказалось, что у Блинда прекратил работу имплантированный кардиовертер-дефибриллятор, который контролирует и регулирует сердечный ритм.

Daley Blind collapse when the match is in progress. Reportedly because of heart problems but his fine. pic.twitter.com/0jktbZwolA — FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) August 25, 2020

Дейли смог покинуть пределы поля самостоятельно, а после матча наставник амстердамцев Эрик тен Хаг заявил, что его здоровью ничего не угрожает.

— Мы его сразу заменили, но сейчас Блинд чувствует себя хорошо. Игрок пройдет медицинское обследование, — сказал тен Хаг.

В декабре 2019 году у Блинда диагностировали воспаление сердечной мышцы после того, как он потерял сознание в матче Лиги чемпионов против Валенсии.

Впоследствии футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриятор (ICD) и он вернулся к полноценным тренировкам в феврале.

Товарищеский матч между Аяксом и Гертой завершилась минимальной победой амстердамского клуба — 1:0.

Футболист Аякса Нури почти три года находился в коме

В марте 2020 года футболист Абдельхаким Нури вышел из комы, в которой находился в течение двух лет и восьми месяцев.

Нури потерял сознание во время товарищеского матча с немецким Вердером 8 июня 2017 года. Футболиста доставили в больницу, где у него диагностировали сердечную аритмию с необратимыми последствиями для головного мозга.

Через несколько дней после того, как Нури вышел из комы, Аякс разорвал контракт с футболистом. Это произошло на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.