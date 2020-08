Во время матча между амстердамским Аяксом и немецкой Гертой произошел неприятный инцидент. На 79-й минуте встречи нидерландский защитник Аякса Дэйли Блинд внезапно упал на поле.

Как только футболист с криком упал на газон, партнеры по команде бросились к нему. 30-летний футболист лежа указывал, что боль исходит из груди.

Читайте: Микс голубых оттенков: Аякс показал гостевую форму на сезон-2020/21

Оказалось, что у Блинда прекратил работу имплантированный кардиовертер-дефибриллятор, который контролирует и регулирует сердечный ритм.

Daley Blind collapse when the match is in progress. Reportedly because of heart problems but his fine. pic.twitter.com/0jktbZwolA

— FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) August 25, 2020