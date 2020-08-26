PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Отказал сердечный дефибриллятор: футболист Аякса с криком упал на газон во время игры

Во время матча между амстердамским Аяксом и немецкой Гертой произошел неприятный инцидент. На 79-й минуте встречи нидерландский защитник Аякса Дэйли Блинд внезапно упал на поле.

Как только футболист с криком упал на газон, партнеры по команде бросились к нему. 30-летний футболист лежа указывал, что боль исходит из груди.

Читайте: Микс голубых оттенков: Аякс показал гостевую форму на сезон-2020/21

Оказалось, что у Блинда прекратил работу имплантированный кардиовертер-дефибриллятор, который контролирует и регулирует сердечный ритм.

Дейли смог покинуть пределы поля самостоятельно, а после матча наставник амстердамцев Эрик тен Хаг заявил, что его здоровью ничего не угрожает.

— Мы его сразу заменили, но сейчас Блинд чувствует себя хорошо. Игрок пройдет медицинское обследование, — сказал тен Хаг.

В декабре 2019 году у Блинда диагностировали воспаление сердечной мышцы после того, как он потерял сознание в матче Лиги чемпионов против Валенсии.

Впоследствии футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриятор (ICD) и он вернулся к полноценным тренировкам в феврале.

Товарищеский матч между Аяксом и Гертой завершилась минимальной победой амстердамского клуба — 1:0.

Футболист Аякса Нури почти три года находился в коме

В марте 2020 года футболист Абдельхаким Нури вышел из комы, в которой находился в течение двух лет и восьми месяцев.

Нури потерял сознание во время товарищеского матча с немецким Вердером 8 июня 2017 года. Футболиста доставили в больницу, где у него диагностировали сердечную аритмию с необратимыми последствиями для головного мозга.

Через несколько дней после того, как Нури вышел из комы, Аякс разорвал контракт с футболистом. Это произошло на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

Источник: Goal.com

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх