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Факти / Спорт

Відмовив серцевий дефібрилятор: футболіст Аякса з криком впав на газон під час гри

Під час матчу між амстердамським Аяксом та німецькою Гертою стався неприємний інцидент. На 79-й хвилині зустрічі нідерландський захисник Аякса Дейлі Блінд раптово впав на поле.

Щойно футболіст з криком впав на газон, партнери по команді кинулися до нього. 30-річний футболіст лежачи вказував, що біль йде з грудей.

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Виявилося, що у Блінда припинив роботу імплантований кардіовертер-дефібрилятор, що контролює та регулює серцевий ритм.

Дейлі зміг покинути межі поля самостійно, а після матчу наставник амстердамців Ерік тен Хаг заявив, що його здоров’ю нічого не загрожує.

— Ми його відразу замінили, але зараз Блінд почуває себе добре. Гравець пройде медичне обстеження, – сказав тен Хаг.

У грудні 2019 році Блінду діагностували запалення серцевого м’яза після того, як він втратив свідомість у матчі Ліги чемпіонів проти Валенсії.

Згодом футболісту імплантували кардіовертер-дефібриятор (ICD) і він повернувся до повноцінних тренувань у лютому.

Товариська гра між Аяксом та Гертою завершилася мінімальною перемогою амстердамського клубу – 1:0.

Футболіст Аякса Нурі майже три роки перебував у комі

У березні 2020 року футболіст Абдельхак Нурі вийшов з коми, в якій перебував протягом двох років та восьми місяців.

Нурі втратив свідомість під час товариського матчу з німецьким Вердером 8 червня 2017 року. Футболіста доставили в лікарню, де у нього діагностували серцеву аритмію з безповоротними наслідками для головного мозку.

Через кілька днів після того, як Нурі вийшов із коми, Аякс розірвав контракт із футболістом. Це сталося на тлі кризи через пандемію коронавірусу.

Джерело: Goal.com

Фото: Dreamstime

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