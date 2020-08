Під час матчу між амстердамським Аяксом та німецькою Гертою стався неприємний інцидент. На 79-й хвилині зустрічі нідерландський захисник Аякса Дейлі Блінд раптово впав на поле.

Щойно футболіст з криком впав на газон, партнери по команді кинулися до нього. 30-річний футболіст лежачи вказував, що біль йде з грудей.

Виявилося, що у Блінда припинив роботу імплантований кардіовертер-дефібрилятор, що контролює та регулює серцевий ритм.

Daley Blind collapse when the match is in progress. Reportedly because of heart problems but his fine. pic.twitter.com/0jktbZwolA

— FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) August 25, 2020