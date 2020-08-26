Під час матчу між амстердамським Аяксом та німецькою Гертою стався неприємний інцидент. На 79-й хвилині зустрічі нідерландський захисник Аякса Дейлі Блінд раптово впав на поле.
Щойно футболіст з криком впав на газон, партнери по команді кинулися до нього. 30-річний футболіст лежачи вказував, що біль йде з грудей.
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Виявилося, що у Блінда припинив роботу імплантований кардіовертер-дефібрилятор, що контролює та регулює серцевий ритм.
Daley Blind collapse when the match is in progress. Reportedly because of heart problems but his fine. pic.twitter.com/0jktbZwolA
— FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) August 25, 2020
Дейлі зміг покинути межі поля самостійно, а після матчу наставник амстердамців Ерік тен Хаг заявив, що його здоров’ю нічого не загрожує.
— Ми його відразу замінили, але зараз Блінд почуває себе добре. Гравець пройде медичне обстеження, – сказав тен Хаг.
У грудні 2019 році Блінду діагностували запалення серцевого м’яза після того, як він втратив свідомість у матчі Ліги чемпіонів проти Валенсії.
Згодом футболісту імплантували кардіовертер-дефібриятор (ICD) і він повернувся до повноцінних тренувань у лютому.
Товариська гра між Аяксом та Гертою завершилася мінімальною перемогою амстердамського клубу – 1:0.
Футболіст Аякса Нурі майже три роки перебував у комі
У березні 2020 року футболіст Абдельхак Нурі вийшов з коми, в якій перебував протягом двох років та восьми місяців.
Нурі втратив свідомість під час товариського матчу з німецьким Вердером 8 червня 2017 року. Футболіста доставили в лікарню, де у нього діагностували серцеву аритмію з безповоротними наслідками для головного мозку.
Через кілька днів після того, як Нурі вийшов із коми, Аякс розірвав контракт із футболістом. Це сталося на тлі кризи через пандемію коронавірусу.