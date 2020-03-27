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Факты / Спорт

22-летний экс-футболист Аякса Нури вышел из комы, в которой находился два года

Бывший игрок амстердамского Аякса Абдельхак Нури вышел из комы, в которой находился в течение двух лет и восьми месяцев.

Абдельхак Нури

Фото: Getty Images

22-летний голландец реагирует на окружение и может находиться в инвалидном кресле.

— Он понимает, где находится, он вернулся в привычную среду, он с семьей. Абдельхак больше не в коме, он пришел в себя. Он не встает с постели, ведь прикован к ней и все еще сильно зависит от нас, — рассказал брат футболиста.

Напомним, Нури потерял сознание во время товарищеского матча с немецким Вердером 8 июня 2017 года. Футболиста доставили в больницу, где у него была диагностирована сердечная аритмия с необратимыми последствиями для головного мозга.

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Исследования показывали, что большая часть его мозга не функционирует и шансы на восстановление важнейших функций равны нулю.

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Источник: Voetbal International

Фото: Getty Images

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