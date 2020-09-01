Победителя будет определять жребий? УЕФА утвердил новый регламент матчей сборных

Исполком УЕФА утвердил новый регламент для национальных команд в условиях пандемии. Это решение распространяется на матчи в Лиге наций, квалификацию молодежного Евро и женский Евро.

Он включает в себя программу тщательного тестирования на наличие коронавируса всех участников матчей.

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Также через перегруженности календаря УЕФА, почти наверняка, не сможет переносить матчи Лиги наций, отборочного цикла к молодежному Евро-2021 и отбора на ЧЕ.

Новые правила Лиги наций:

В случае, если футболист команды или группа футболистов сдали положительные тесты на Covid-19, матч все еще может произойти. Для этого в заявке команды должно быть не менее 13 футболиста, включая одного голкипера.

Если команда не может собрать 13 исполнителей, то матч могут перенести на другую дату. Также УЕФА может перенести проведение матча на нейтральную территорию, но все расходы покрывает команда, которая выполняет функцию хозяина игры.

Если перенести матч не получается, то решение по нему принимает Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. В случае, если виновником срыва матча есть одна команда, то ей присуждают поражение. Если игра не состоялась по вине обеих команд или не состоялась по независящим от них причинам, то победителя матча определит жребий (1:0 победа, 0:1 поражение или 0:0 ничья)

Если положительный тест подтвердят у члена судейской бригады, то его могут заменить рефери из той же страны, что и один из участников матча.

В период с 3 по 8 сентября в турнире Лиги наций сыграют 54 матча с участием национальных сборных. Сборная Украину 3 сентября дома примет команду Швейцарии, а 6 сентября на выезде сыграет с Испанией.

Формат Лиги наций

По сравнению с первым розыгрышем турнира УЕФА расширил группы элитного дивизиона А до четырех команд, группы в лигах В и С остались без изменений, а в дивизионе D теперь две группы: в одной четыре участника, а в другой — три.

Система вылета из лиг фактически не претерпела изменений. Худшие команды групп в лигах А и В понижают в классе, а победители групп в В, С, D поднимаются в Лигу выше.

Нововведения: худшие команды групп в дивизионе С будут играть в матчах плей-офф за право сохранить прописку. В лигу D вылетят две худшие команды.