31 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21.

С этой стадии в борьбу за место в групповом этапе турнира вступает киевское Динамо. Соперником бело-синих станет нидерландский АЗ Алкмаар.

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Встреча пройдет в формате одного матча в Киеве на НСК Олимпийский.

Результаты жеребьевки:

Путь представителей лиг

Динамо Киев — АЗ Алкмар

ПАОК — Бенфика

Гент — Рапид Вена

Путь чемпионов

Ференцварош — Динамо Загреб

Карабах — Мольде

Омония — Црвена Звезда

Мидтьюлланд — Янг Бойз

Маккаби Тель-Авив — Динамо Брест

Матчи 3-го раунда квалификации запланированы на 15-16 сентября. Если основное время матча завершится ничейным счетом, то по регламенту предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.

Победители выйдут в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравшие команды попадут в плей-офф квалификации Лиги Европы-2020/21.