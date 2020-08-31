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Факты / Спорт

Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов

31 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21.

С этой стадии в борьбу за место в групповом этапе турнира вступает киевское Динамо. Соперником бело-синих станет нидерландский АЗ Алкмаар.

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Встреча пройдет в формате одного матча в Киеве на НСК Олимпийский.

Результаты жеребьевки:

Путь представителей лиг

  • Динамо Киев — АЗ Алкмар
  • ПАОК — Бенфика
  • Гент — Рапид Вена

Путь чемпионов

  • Ференцварош — Динамо Загреб
  • Карабах — Мольде
  • Омония — Црвена Звезда
  • Мидтьюлланд — Янг Бойз
  • Маккаби Тель-Авив — Динамо Брест

Матчи 3-го раунда квалификации запланированы на 15-16 сентября. Если основное время матча завершится ничейным счетом, то по регламенту предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.

Победители выйдут в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравшие команды попадут в плей-офф квалификации Лиги Европы-2020/21.

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