31 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21.
С этой стадии в борьбу за место в групповом этапе турнира вступает киевское Динамо. Соперником бело-синих станет нидерландский АЗ Алкмаар.
Читайте: Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины-2020
Встреча пройдет в формате одного матча в Киеве на НСК Олимпийский.
Результаты жеребьевки:
Путь представителей лиг
- Динамо Киев — АЗ Алкмар
- ПАОК — Бенфика
- Гент — Рапид Вена
Путь чемпионов
- Ференцварош — Динамо Загреб
- Карабах — Мольде
- Омония — Црвена Звезда
- Мидтьюлланд — Янг Бойз
- Маккаби Тель-Авив — Динамо Брест
Матчи 3-го раунда квалификации запланированы на 15-16 сентября. Если основное время матча завершится ничейным счетом, то по регламенту предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.
Победители выйдут в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравшие команды попадут в плей-офф квалификации Лиги Европы-2020/21.