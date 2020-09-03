Украина — Швейцария — 2:1

Украина: Пятов, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Коноплянка (Яремчук, 54), Мораес.

Швейцария: Соммер, Цубер (Штеффен, 46), Родригес, Аканжи, Эльведи, Мбабу, Варгас (Айети, 73), Джака, Соу (Эбишер, 82), Эмболо, Сеферович.

Голы: Ярмоленко, 14 Зинченко, 68 — Сеферович, 41

Сборная Украины принимала команду Швейцарии в рамках первого тура группового этапа Лиги наций-2020/21 в элитном дивизионе четвертой группы. Встреча во Львове на Арене Львов и завершилась победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 2:1.

Счет в матче на 14 минуте открыли хозяева. Дебютант национальной команды Александр Тимчик прорвался в штрафную и пробил в правый нижний угол ворот, но мяч попал прямо в голкипера швейцарцев Янна Соммера. На добивании оказался Андрей Ярмоленко, который элегантно пяткой закатил круглого в сетку ворот соперника.

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После пропущенного мяча швейцарцы еще больше взялись за контроль и стали активно прессинговать. Украинцам оставалось только изредка ходить в контратаки, ведь до перерыва все попытки навязать свою игру завершались неудачно.

Все шло к тому, что швейцарцы рано или поздно распечатают ворота Андрея Пятова. Это удалось сделать под завязку первой половины встречи Харису Сеферовичу, который нанес мощный удар в ворота сине-желтых. Пятов даже не сразу среагировал на этот пушечный выстрел.

Во втором тайме рисунок игры сине-желтых кардинально изменился. Они нанесли больше ударов, заработали штрафных и были более заметными на поле. В конце концов, это вылилось в еще один гол украинской сборной.

На этот раз отличился Александр Зинченко,который в одно касание отправил мяч в ворота Соммера. Свой гол Александр посвятил Ашоту Худаев, врачу сборной Украины, который в июле умер от коронавируса.

В последние минуты встречи швейцарцы фактически насели на ворота Пятова, но украинцы сдержали этот натиск и одержали первую победу в элитном дивизионе Лиги наций.

В четвертой группе лиги А именно подопечные Шевченко после первого тура возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 3 пункта. В Германии и Испании по одному очку.

Также Факты ICTV провели текстовую трансляцию матча Украина — Швейцария, где собрали все самые интересные моменты встречи.