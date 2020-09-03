Украина и Швейцария сойдутся на стадионе Арена Львов во Львове в рамках первого тура группового этапа Лиги наций-2020/21 в элитном дивизионе.

Для обеих команд это будет первая официальная игра в текущем году, ведь из-за пандемии были отменены все встречи на уровне национальных команд с марта.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу Украины принимают ставки с коэффициентом 2.31. Успех швейцарской команды оценивают в 3.40. Ничейный исход встречи в основное время — 3.20.

Встреча во Львове доверили судить шведской бригаде арбитров во главе с Андреасом Экбергом. Ему будут помогать его соотечественники Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Четвертый арбитр матча — Каспар Сьйоберг.

Эта встреча станет третьей для команд в истории. Впервые они сыграли между собой в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2006. Тогда основное и дополнительное время команды завершили ничьей 0:0, а в серии послематчевых пенальти точнее были сине-желтые 3:0. Второй раз команды встретились через четыре года в рамках товарищеского матча, который завершился 2:2.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Швейцария начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 21.45.