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Украина — Швейцария — 2:1: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА

Украина — Швейцария — 2:1: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА

Украина и Швейцария сойдутся на стадионе Арена Львов во Львове в рамках первого тура группового этапа Лиги наций-2020/21 в элитном дивизионе.

Для обеих команд это будет первая официальная игра в текущем году, ведь из-за пандемии были отменены все встречи на уровне национальных команд с марта.

Читайте: Где смотреть матч Украина — Швейцария в рамках Лиги наций

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу Украины принимают ставки с коэффициентом 2.31. Успех швейцарской команды оценивают в 3.40. Ничейный исход встречи в основное время — 3.20.

Встреча во Львове доверили судить шведской бригаде арбитров во главе с Андреасом Экбергом. Ему будут помогать его соотечественники Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Четвертый арбитр матча — Каспар Сьйоберг.

Эта встреча станет третьей для команд в истории. Впервые они сыграли между собой в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2006. Тогда основное и дополнительное время команды завершили ничьей 0:0, а в серии послематчевых пенальти точнее были сине-желтые 3:0. Второй раз команды встретились через четыре года в рамках товарищеского матча, который завершился 2:2.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Швейцария начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 21.45.

С начала С конца
Прямая трансляция
23:12 - 03 сентября
ГООООООООООООООООООЛ!

Александр Зинченко выводит Украину вперед во встрече! 2:1!

Александр в касание пробил из-за пределов штрафной и точно попал в правый угол ворот, впритирку со стойкой.

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23:07 - 03 сентября

Ярмоленко навесил в штрафную, но никто из партнеров до мяча не добрался.

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23:05 - 03 сентября

Малиновский пробил со штрафного, метров с тридцати — выше ворот.

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23:03 - 03 сентября
Желтая карточка

Эльведи сфолил на Михайличенко и получил за это предупреждение.

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23:00 - 03 сентября

Руслан Малиновский оказался на ударной позиции на краю штрафной. Но его удар в правый угол хорошим не получился. Мяч ушел за линию ворот.

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22:59 - 03 сентября

Момент у швейцарцев! Варгас мощно пробивал, но попал в штангу.

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22:57 - 03 сентября
Замена

Роман Яремчук вышел на поле вместо Коноплянки.

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22:57 - 03 сентября

Варгас вышел на ударную позицию в штрафной, но Степаненко в подкате принял удар на себя.

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22:55 - 03 сентября

Украина пытается взять мяч под свой контроль, но швейцарцы отвечают высоким прессингом.

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22:52 - 03 сентября

Гол швейцарцев.

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