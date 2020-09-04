Сборная Украины в воскресенье, 6 сентября, сыграет с командой Испании в рамках второго тура элитного дивизиона Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в четвертой группе. Встреча состоится в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

В первом матче в текущем году подопечные Андрея Шевченко одержали победу со счетом 2:1. Игра состоялась во Львове против национальной команды Швейцарии в рамках первого тура Лиги наций. Три очка в четвертой группе дались сине-желтым не просто. Впрочем, легкой игры с элитными командами ждать не стоит.

Швейцарцы — это был разогрев, далее на украинцев ждут грозные испанцы и немцы, которые в первом туре расписали ничью 1:1. Особых дивидендов в отборе на Мундиаль этот турнир не дает, но для Украины важно сохранить прописку в элите.

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В игре с испанцами следует быть реалистами. В какой бы ни идеальной форме находилась сейчас Фурия Роха — она ​​остается Фурией Роха, командой топ-уровня. Хотя футбол полон неожиданностей.

Кто будет судить матч?

Матч доверили обслуживать французской бригаде рефери во главе с Бенуа Бастьеном.

37-летнему арбитру будут помогать соотечественники — Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Обязанности резервного арбитра будет исполнять Бенуа Милль.

Стоит отметить, что система VAR на матчах Лиги наций не работает, поэтому поклонники игры миллионов должны быть готовы к классическому футболу с судейскими ошибками и неординарными решениями.

Бастьен уже дважды обслуживал матчи с участием украинских команд: в декабря 2017 году он зафиксировал победу Шахтера над Манчестер Сити в Харькове со счетом 2:1, а в августе 2018 года он обслуживал матч Зари и Лейпцига, который закончился ничьей 0:0.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиса Энрике. На победу Испании принимают ставки с коэффициентом 1.53. Успех украинской команды оценивают в 6.50. Ничейный результат встречи — 4.40.

История встреч

Всего команды провели пять очных встреч, в которых четыре раза фортуна была на стороне испанцев, а один раз соперники расписали боевую ничью — 2:2. Это произошло в марте 2003 года в рамках отбора на Евро-2004. Ответный матч команд, который состоялся в Испании, завершился победой хозяев 2:1.

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Пожалуй, самое известное противостояние команд — это матч чемпионата мира по футболу 2006 года, когда Испания разгромила дружину Блохина 4:0.

Еще дважды жребий свел команды в отборе на Евро-2016. Тогда испанцы праздновали минимальную победу 1:0 в обоих противостояниях.

Фото: УАФ