В матче первого тура Лиги наций Португалия принимала Хорватию на стадионе Драгау в городе Порту.

Счет: 4:1.

Хозяева поля открыли счет на 41 минуте — гол забил Жуан Канселу. Он прошел сквозь защитников и издали пробил по воротам. Мяч после мощного удара оказался в девятке.

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Лучшие моменты 1 тайма:

На 58 минуте второй гол забил Диогу Жота после паса Рафаэля Геррейро.

Третий гол от команды Португалии тоже долго ждать не пришлось — на 70-й минуте гол снова забил Канселу.

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Однако на 90+1 минуте Хорватия таки завоевала свой гол благодаря Бруно Петковичу.

На последних минутах матча Португалия не отступила и окончила игру со счетом 4:1.

Стартовые составы команд

Португалия: Лопеш — Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру — Моутиньо, Данилу, Фернандеш — Жота, Фелиш, Силва.

Хорватия: Ливакович — Едвай, Ловрен, Вида, Баришич — Пашалич, Ковачич — Брекало, Влашич, Ребич — Крамарич.

Украина победила Швейцарию

Сборная Украины принимала команду Швейцарии в рамках первого тура группового этапа Лиги наций-2020/21 в элитном дивизионе четвертой группы. Встреча во Львове на Арене Львов и завершилась победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 2:1.

Тем самым Украина возглавила четвертую группу.