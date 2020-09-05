В матче первого тура Лиги наций Португалия принимала Хорватию на стадионе Драгау в городе Порту.
Счет: 4:1.
Хозяева поля открыли счет на 41 минуте — гол забил Жуан Канселу. Он прошел сквозь защитников и издали пробил по воротам. Мяч после мощного удара оказался в девятке.
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Лучшие моменты 1 тайма:
На 58 минуте второй гол забил Диогу Жота после паса Рафаэля Геррейро.
Третий гол от команды Португалии тоже долго ждать не пришлось — на 70-й минуте гол снова забил Канселу.]]>
Однако на 90+1 минуте Хорватия таки завоевала свой гол благодаря Бруно Петковичу.
На последних минутах матча Португалия не отступила и окончила игру со счетом 4:1.
Стартовые составы команд
Португалия: Лопеш — Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру — Моутиньо, Данилу, Фернандеш — Жота, Фелиш, Силва.
Хорватия: Ливакович — Едвай, Ловрен, Вида, Баришич — Пашалич, Ковачич — Брекало, Влашич, Ребич — Крамарич.
Украина победила Швейцарию
Сборная Украины принимала команду Швейцарии в рамках первого тура группового этапа Лиги наций-2020/21 в элитном дивизионе четвертой группы. Встреча во Львове на Арене Львов и завершилась победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 2:1.
Тем самым Украина возглавила четвертую группу.