Бой Ломаченко — Лопес состоится: контракт подписан

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель титула IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подписали контракт на бой.

Об этом сообщает Top Rank.

Ожидается, что поединок состоится в ночь с 17 на 18 октября.

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Позже сам Ломаченко подтвердил в Facebook, что контракт на бой действительно подписан.

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Почему бой Ломаченко — Лопес мог сорваться

Объединительный бой мог сорваться из-за финансовой стороны вопроса и недовольства Лопеса.

Как сообщили СМИ, Василий Ломаченко пожертвовал часть своего гонорара, чтобы помочь заключить соглашение с Лопесом.

За проведение предстоящего поединка украинский боксер получит $3,25 млн, а Лопес — $1,5 млн.

В случае успеха Ломаченко завоюет статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.