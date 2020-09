Бой Ломаченко — Лопес состоится: контракт подписан

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель титула IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подписали контракт на бой.

Об этом сообщает Top Rank.

Ожидается, что поединок состоится в ночь с 17 на 18 октября.

