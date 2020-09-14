Австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США по теннису в 2020 году. В финальном матче, который прошел на стадионе Билли Джин Кинг в Нью-Йорке, Тим обыграл представителя Германии Алекса Зверева со счетом — 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Немец уверенно взял две первые партии, однако в третей, которая могла стать решающей, победу одержал Тим, который затем установил паритет в четвертом сете во встрече. Титул чемпиона US Open-2020 решался в пятой партии на тай-брейке.

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Сама игра продолжалась четыре часа и пять минут, за которые Зверев сделал 15 эйсов, допустил 15 двойных ошибок и выиграл 159 очков. Тим сделал 8 эйсов, 8 двойных ошибок и выиграл 162 очка.

Эта победа на US Open — первая в карьере Доминика Тима. Также это первый турнир серии Grand Slam, который покорился Доминику Тиму, хотя он трижды играл в финалах. Также этот матч был первым финалом турниров Grand Slam для Зверева.

Осака стала победительницей US Open-2020

В женском одиночном разряде победу на Открытом чемпионате США по теннису праздновала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она одолела представительницу Беларуси Викторию Азаренко — 1:6, 6:3, 6:3.

У женщин встреча длилась 1 час и 54 минуты.

Для японки это вторая победа на US Open в карьере и третья на турнирах серии Grand Slam.