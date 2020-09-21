Сел на голову: попугай ара прервал тренировку футболисток сборной Бразилии

Тренировку женской сборной Бразилии по футболу прервали из-за курьезного инцидента. Во время двусторонки на голову одной из футболисток приземлился дикий попугай ара и долго не хотел улетать с ее пышной прически.

Пернатый решил приземлиться на 34-летнюю футболистку Бруну, которая выступает на позиции защитника в американском клубе Хьюстон Дэш. Двустороннюю игру сразу же приостановили.

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Поскольку дикий ара довольно опасная птица и может больно клюнуть, то сгонять его пришлось осторожно. Бруна выглядела очень испуганной и пыталась закрыть глаза, чтобы не подвергнуться серьезной травмы от потенциальной атаки попугая.

PARROT PAUSES PLAY: Brazil women’s national team had to call a time out during a scrimmage match after a macaw landed on a player’s head. https://t.co/nxjZ8FB8sG pic.twitter.com/Ov4vJ8PJIf — ABC News (@ABC) September 20, 2020

Незваный гость улетел с головы Бруны после того, как один из сотрудников команды Бразилии поднес к попугаю мяч. Пернатый сначала сел на него, но потом, почти сразу же, улетел. После этого инцидента спарринг футболисток возобновили.

В 2018 году похожий случай произошел на тренировке мужской сборной Бразилии. Но тогда занятие прервал дрон, к которому была прикреплена ручка, бумага и просьба об автографе Неймара. Однако, селесао не оценили такой перформанс и передали дрон полиции.

Игрокам женской и мужской сборных Бразилии сравняли зарплаты

Конфедерация футбола Бразилии сравняла зарплаты мужской и женской сборных.

Отныне члены обеих национальных команд страны будут получать одинаковые выплаты во время тренировочных сборов и международных матчей, а также призовые за участие в играх.

Президента Конфедерации Рожерио Кабоклу заявил, что это должно решить проблему гендерного неравенства.

Источник: la Repubblica