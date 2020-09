Сел на голову: попугай ара прервал тренировку футболисток сборной Бразилии

Тренировку женской сборной Бразилии по футболу прервали из-за курьезного инцидента. Во время двусторонки на голову одной из футболисток приземлился дикий попугай ара и долго не хотел улетать с ее пышной прически.

Пернатый решил приземлиться на 34-летнюю футболистку Бруну, которая выступает на позиции защитника в американском клубе Хьюстон Дэш. Двустороннюю игру сразу же приостановили.

Поскольку дикий ара довольно опасная птица и может больно клюнуть, то сгонять его пришлось осторожно. Бруна выглядела очень испуганной и пыталась закрыть глаза, чтобы не подвергнуться серьезной травмы от потенциальной атаки попугая.

PARROT PAUSES PLAY: Brazil women’s national team had to call a time out during a scrimmage match after a macaw landed on a player’s head. https://t.co/nxjZ8FB8sG pic.twitter.com/Ov4vJ8PJIf

— ABC News (@ABC) September 20, 2020