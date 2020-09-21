PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Сел на голову: попугай ара прервал тренировку футболисток сборной Бразилии

Тренировку женской сборной Бразилии по футболу прервали из-за курьезного инцидента. Во время двусторонки на голову одной из футболисток приземлился дикий попугай ара и долго не хотел улетать с ее пышной прически.

Пернатый решил приземлиться на 34-летнюю футболистку Бруну, которая выступает на позиции защитника в американском клубе Хьюстон Дэш. Двустороннюю игру сразу же приостановили.

Читайте: Енот проник на пустой стадион во время теннисного матча в Нью-Йорке

Поскольку дикий ара довольно опасная птица и может больно клюнуть, то сгонять его пришлось осторожно. Бруна выглядела очень испуганной и пыталась закрыть глаза, чтобы не подвергнуться серьезной травмы от потенциальной атаки попугая.

Незваный гость улетел с головы Бруны после того, как один из сотрудников команды Бразилии поднес к попугаю мяч. Пернатый сначала сел на него, но потом, почти сразу же, улетел. После этого инцидента спарринг футболисток возобновили.

В 2018 году похожий случай произошел на тренировке мужской сборной Бразилии. Но тогда занятие прервал дрон, к которому была прикреплена ручка, бумага и просьба об автографе Неймара. Однако, селесао не оценили такой перформанс и передали дрон полиции.

Игрокам женской и мужской сборных Бразилии сравняли зарплаты

Конфедерация футбола Бразилии сравняла зарплаты мужской и женской сборных.

Отныне члены обеих национальных команд страны будут получать одинаковые выплаты во время тренировочных сборов и международных матчей, а также призовые за участие в играх.

Президента Конфедерации Рожерио Кабоклу заявил, что это должно решить проблему гендерного неравенства.

Источник: la Repubblica

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка