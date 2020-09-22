Один из лучших бомбардиров украинской Премьер-лиги Александр Филиппов продолжит свою карьеру в Лиге Жюпиле.

Бельгийский клуб Сент-Трюйден объявил о подписании контракта с 27-летним украинским форвардом.

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Детали сделки не сообщаются, но на портале Transfermarkt отмечается, что Филиппов заключил с канарейками трехлетний контракт, а черниговский клуб получит за игрока €1,5 млн.

В прошлом сезоне УПЛ Филиппов стал настоящим открытием — форвард принял участие в 30 матчах за Десну, в которых отметился 16 забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

По итогам прошлого сезона чемпионата Бельгии Сент-Трюйден финишировал на 12 строчке. В текущем сезоне канарейки после шести туров идут на 15 позиции среди 18 команд.

Гент уволил главного тренера

Другой бельгийский клуб Гент, за который выступают три футболиста сборной Украины Яремчук, Безус и Пластун, объявил об отставке главного тренера Ласло Болони.

Руководство Гента приняло решение расстаться с румынским специалистом после провального старта в чемпионате Бельгии. Сейчас в турнирной таблице Лиге Жюпиле Гент идет на 13 месте, имея в активе лишь две победы и четыре поражения.

Источник: STVV

Фото: STVV