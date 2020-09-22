Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на теннисном турнире в Страсбурге. Получив второй номер посева Элина начала свой поход за трофеем с 1/8 финала, где ей в соперницы досталась бывшая первая ракетка Польши Магда Линетт.

Первый сет встречи выдался довольно напряженным. Украинка смогла дожать свою оппонентку лишь на тай-брейке — 7:6 (7:0). Во второй партии Линетт вела в счете 4:1, но Свитолина ответила серией из четырех выигранных геймов подряд, а потом закрыла матч на приеме, избежав еще одного тай-брейка — 7:5.

Читайте: Доминик Тим сделал фантастический камбэк в финале US Open-2020

Сама игра длилась один час и 59 минут. За это время Свитолина сделала одну подачу на вылет и допустила пяти двойных ошибок. В Линетт два эйса и шесть двойных ошибок.

За выход в полуфинал грунтового турнира Свитолина поспорит со второй ракеткой Швейцарии Жил Белен Тайхманн, которая занимает 54 строчку рейтинга WTA. На стадии 1/8 финала она выбила из соревнований россиянку Анастасию Павлюченкову (7:6, 7:5).

Для Свитолиной это первая победа на кортах Страсбурга. Ранее она принимала участие в этом турнире в 2013 году, но зачехлила ракетку в первом же круге.