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Где смотреть Гент — Динамо Киев

В первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 киевское Динамо встретится с бельгийским Гентом. Матч состоится 23 сентября в Генте на стадионе Геламко Арена.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и ВоляTV. Также игру покажут белорусский канал Беларусь 5 и российский Матч! Футбол 1.

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Также за текстовой трансляцией матча можно будет наблюдать на сайте Факты ICTV. Она начнется за несколько минут до стартового свистка.

В повторе встречу можно будет посмотреть 24 сентября на телеканале Футбол 1 в 3.35 и 17.55 и на канале Футбол 2 в 8.45.

Все матчи плей-офф отбора Лиги чемпионов играют в формате двух встреч. Победитель этого противостояния выйдет в групповой этап турнира. Ответный матч команд запланирован на 29 сентября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Это будет третья очная встреча команд в истории. Последний раз они встречались между собой в сезоне-2010/11 в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Тогда победа в двух матчах была на стороне киевской команды (3:0, 1:3).

Фото: Dreamstime

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